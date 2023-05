Francia: tensione e violenze in occasione del 1 maggio: 291 arresti e 108 feriti tra gli agenti

di Giusy Curcio

Il primo maggio a Parigi e in tutta la Francia si sono verificati momenti di altissima tensione durante i cortei per la festa dei lavoratori. Decine di manifestanti, contrari alla riforma proposta dal presidente Macron, hanno lanciato petardi e molotov contro gli agenti. Gli scontri sono stati particolarmente violenti e hanno portato a 291 arresti in tutto il Paese. Inoltre, sono stati segnalati 108 agenti di polizia feriti. Gli scontri si sono verificati non solo nella Capitale, ma anche in altre grandi città come Nantes e Lione.

“Se la stragrande maggioranza dei manifestanti è ovviamente pacifica, a Parigi, Lione e Nantes in particolare, la polizia affronta teppisti estremamente violenti che sono venuti con un obiettivo: uccidere poliziotti e attaccare le proprietà altrui. Più di 60 fermi in questo momento. Un poliziotto è rimasto gravemente ferito, ustionato in seguito al lancio di una molotov. Questa violenza deve essere condannata senza riserve”, queste le parole del ministro dell’Interno francese Gerard Darmanin.

In vista delle manifestazioni previste in tutta la Francia sono stati dispiegati un consistente numero di forze dell’ordine. Solo a Parigi, erano previsti 5mila poliziotti, mentre in tutto il territorio nazionale ne sono stati impiegati 12mila. Inoltre, in una novità rispetto al passato, i tribunali amministrativi hanno autorizzato l’uso di droni per garantire la sicurezza durante le manifestazioni.