Oroscopo Branko Martedì 3 Gennaio 2023: Acquario affannato

Ariete Amici dell’Ariete questa geometria astrale è piuttosto favorevole: avete questa Luna in Gemelli perfetta per affrontare i colloqui verbali, tutte le questioni scritte relative agli affari finanziari, alle proprietà immobili da sfruttare in pieno.

Toro Toro, una settimana segnata dalla Luna che sarà piena in Cancro venerdì e risplenderà naturalmente anche per voi. Avete però questa Venere che è passata del Capricorno all’Acquario e si unisce quindi a Saturno: questo aspetto potrebbe essere molto nervoso per la donna del segno del Toro.

Gemelli Innanzitutto parliamo di questa Luna molto positiva per il lavoro, fortunata per i vostri affari. Marte si unisce la protezione di Venere adesso, diretta di Giove. Così inizia uno degli aspetti più fortunati e anche più passionali che voi possiate immaginare.

Cancro Ma è questa la vostra settimana! Io direi: “amore, amore” rimettetevi in forma in tutti i sensi, anche perché questa Luna oggi in Gemelli significa che sarà nel vostro cielo è quello che più importante esploderà come Luna piena tra giovedì, venerdì e sabato.

Leone Amici del Leone, quest’anno le stelle vi vogliono subito far capire quanto siano generosamente predisposte per il segno del Leone. La settimana diventata un piccolo trionfo del vostro segno specialmente in affari e nella professione.

Vergine L’intesa in famiglia non è perfetta; in amore (forse, forse) dovrebbe esserci qualche momento romantico in più. Nel lavoro si avvicina uno dei transiti più potenti per voi: Giove-sole-Urano-Plutone.

Bilancia La luna nel doppio gemelli: Venere, vostra mamma che diventa improvvisamente materna, dopo essere stata così fredda in Capricorno: infatti la non buona salute dipende anche da lei. E comunque è una forza benefica per i vostri affari

Scorpione Dovete insistere con la vostra personale idea di come arrivare al successo in 365 giorni. Attenti a un cedimento possibile nella salute.

Sagittario Di sicuro c’è anche amore nella nostra vita come non mancano possibilità di trovare qualcuno magari per un veloce eccitante flirt. Ma il cielo astrale è attraversato da transiti che incidono più sul lavoro, sulla carriera, sugli affari.

Capricorno Proteggete il torace anche voi, la gola, le vie respiratorie, perché avere Mercurio nel cielo non significa che voi siete immuni da questi problemi di tipo stagionale e non solo.

Acquario L’attenzione deve essere rivolta al lavoro, certo, alla carriera, al vostro avanzamento. Ma non vi siete stancati ancora di avanzare così tanto? Le stelle vi aiutano ma dovete essere più convinti anche voi stessi, di certe cose. Parlare magari di meno e di fare qualcosa in più.