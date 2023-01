Napoli, contro l’Inter è fuga o baratro

Si sa, il cammino del Napoli in Serie A fino a questo momento è stato semplicemente stratosferico. L’unica squadra ancora imbattuta nei top 5 campionati europei guida la classifica del campionato italiano con 41 punti (13 vittorie e 2 pareggi), a ben 8 lunghezze di distanza dalla diretta inseguitrice Milan. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, è attualmente in quinta posizione a ben 11 punti di distanza dalla capolista Napoli. Per gli azzurri la gara di domani sarà un banco di prova fondamentale per capire bene e in maniera definitiva le ambizioni degli uomini di Spalletti. Una vittoria contro i nerazzurri catapulterebbe il Napoli a +14 proprio sull’Inter e conserverebbe pressoché inalterato il vantaggio conquistato sulle inseguitrici, considerato che il Milan è ospite di una modesta Salernitana, la Juventus dovrà vedersela con la Cremonese terzultima in classifica e la Lazio di Sarri sarà di scena a Lecce.

Gli uomini di Spalletti arrivano alla partita di domani nelle migliori condizioni. Recuperato anche Rrahmani, la linea di difesa dovrebbe essere quella titolare, con il kosovaro in coppia con il koreano Kim. Anche Kvaratskhelia pare aver recuperato bene dall’infortunio alla schiena e nell’ultimo allenamento a porte chiuse contro la Juve Stabia ha già mostrato sprazzi del talento che tanto ha fatto innamorare i tifosi in questa prima parte di stagione. A guidare l’attacco azzurro sarà ovviamente Osimhen, candidato di diritto al titolo di capocannoniere della Serie A.