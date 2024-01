Oroscopo Branko mercoledì 10 Gennaio 2024: Ariete energico

Ariete Siete sempre pronti all’azione ma forse in questo momento mancano un po’ di energie. Meglio limitarsi a gestire ciò che si ha senza eccedere.

Toro Siete poco pazienti e comunicativi in questo periodo. Potrebbe non andarvi bene niente fino alla sera, senza una motivazione specifica. Tenete duro e non litigate con il prossimo.

Gemelli Il dialogo vi porterà lontano, le stelle vi sono amiche e vi regaleranno frecce importanti da scoccare nel contesto giusto. Siate sinceri e spontanei per raccogliere i risultati che inseguite.

Cancro Nulla può fermarvi in questo momento della vostra vita, siete determinati e carismatici al punto giusto! Vi attendono grandi cose, alcune delle quali sono già arrivate.

Leone Questo per voi è un periodo buono per gli investimenti economici ma anche per le amicizie, per le nuove conoscenze che avete portato avanti nell’ultimo mese.

Vergine Prima di giudicare gli altri fareste meglio ad essere più concreti e, soprattutto, essere disposti ad ascoltare! Non siate indolenti e intolleranti.

Bilancia Siete un esempio di stile in questi giorni di gennaio. Avete tantissime idee e non vedete l’ora di metterle tutte in pratica… Cercate solo di non essere esagerati.

Scorpione È tempo di mettere in piazza la vostra opinione. Prendete una posizione e abbandonate la diplomazia che vi contraddistingue.

Sagittario Il vostro carisma non passerà inosservato e porterà parecchi complimenti. Il rischio è di incappare in persone troppo petulanti e appiccicose. Pazienza.

Capricorno Buoni riscontri in amore, soprattutto per le coppie più solide che godranno di una rinnovata vitalità dopo le recenti vacanze.

Acquario Questo è il tipico giorno altalenante di inizio settimana, c’è il rischio che possiate concretamente ed onestamente prendersela con qualcuno. Evitate se potete.