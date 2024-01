Piana del Sele, 12enne sequestrata davanti scuola: emergono segni di stupro

di Rita Milione

Una ragazza di 12 anni della Piana del Sele è stata incappucciata e sequestrata davanti scuola. Sul corpo della 12enne – come riporta il quotidiano La Città – sono emersi i segni di una possibile violenza sessuale. La 12enne non risiede a Battipaglia, ma in un comune limitrofo dove si trova la scuola all’esterno della quale si sarebbe verificato il presunto sequestro. Su quanto accaduto, indagano gli agenti della Squadra mobile di Salerno.