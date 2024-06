Oroscopo Branko mercoledì 12 Giugno 2024: Pesci prudente

Fate molta attenzione a non essere presuntuosi, superficiali e troppo sicuri di voi stessi. Con la Luna in quadratura sarebbe il caso di mantenere le antenne ben sollevate.

Le stelle stanno per regalarvi un’opportunità inaspettata come un viaggio di lavoro! Non tiratevi indietro perché potrebbe rivelarsi un’occasione interessante di stringere contatti importanti.

Sagittario

La Luna in dissonanza potrebbe rendervi più distratti del dovuto, attenzione a non combinare qualche guaio o addirittura a creare disastri clamorosi per via di una svista!