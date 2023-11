Oroscopo Branko mercoledì 22 Novembre 2023: Capricorno stressato

Dopo un periodo altalenante, sembra che le cose si stabilizzino per voi, Arieti. Potete finalmente concedervi un po’ di relax, anche se dovrete affrontare alcuni fastidi fisici che si risolveranno nei prossimi giorni.

State attenti alle spese e non esagerate con lo shopping, perché la vostra situazione finanziaria ne risente. Tuttavia, il 2024 porterà interessanti novità per il lavoro e la carriera, con la possibilità di un aumento di stipendio.

Vi aspettano nuovi incontri stimolanti. Approfittate delle opportunità che si presenteranno e un incontro potrebbe cambiare la vostra vita. Concentratevi sul presente e non pensate troppo al passato o al futuro.

Evitate di sperperare i vostri risparmi con acquisti superflui e cercate di limitare le spese, altrimenti rischiate di trovarvi in difficoltà finanziarie. I rapporti con Bilancia e Pesci sono buoni, ma l’Acquario potrebbe darvi qualche problema.

Leone

Se avete dei progetti in mente, riuscirete a portarli a termine senza troppa fatica. Questo è un periodo di successo sia nella sfera professionale che in quella sentimentale. Approfittatene per concedervi un po’ di relax.