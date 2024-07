Oroscopo Branko Mercoledì 3 Luglio 2024: Capricorno, ottima la carriera

Ariete Cari Ariete, sarà un’ottima giornata per fare nuove conoscenze e sviluppare progetti personali. Avete un’energia positiva: approfittatene per allacciare nuovi contatti.

Toro Cari amici del Toro, le stelle dalla vostra parte vi faranno concludere affari importanti. Non perdete tempo e agite: sfruttate il fattore sorpresa.

Gemelli Cari Gemelli, la Luna è nel segno fino al primo pomeriggio con Sole, Venere, Mercurio e Giove. Giornate perfette per il lavoro e per migliorare il rapporto di coppia. I single conosceranno una persona importante anche per il futuro.

Cancro Cari Cancro, il tempo migliora le cose. Avete più determinazione e autostima: è il momento giusto per cominciare a pianificare la seconda metà di luglio.

Leone Cari amici del Leone, sarà una buona giornata per il futuro. Le lotte del passato lasciano il posto a nuovo e positive vittorie.

Vergine Cari Vergine, vivrete una serata speciale. Pianificate alcune attività uniche per rilassarvi e godervi il tempo con la persona amata o con amici cari.

Bilancia Cari Bilancia, buona giornata per le nuove idee e per i progetti nel lavoro. Bene anche in amore. Collaborazioni in vista per il futuro.

Scorpione Cari Scorpione, la Luna in Cancro regalerà piacevoli serate: trascorrerete del tempo con le persone che amate. Lasciate da parte eventuali problemi lavorativi.

Sagittario Cari Sagittario, in serata vi calmerete grazie al cambio della Luna. Desiderate rapporti sinceri, anche quando la verità può far male: scegliete con attenzione le persone da frequentare.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, in vista nuove opportunità di carriera. Se cercate un cambiamento, iniziate subito ad inviare i vostri curriculum.

Acquario Cari Acquario, La Luna e Venere in Gemelli amano il mattino romantico: è il momento giusto per rimettervi in gioco in amore.