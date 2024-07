Salerno, Corso Garibaldi: scontro tra auto e moto, due feriti gravi

di Redazione ZON

Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel cuore di Salerno, precisamente su corso Garibaldi, all’incrocio con via De Felice. Il sinistro, che ha visto coinvolte due auto e uno scooter, ha causato ferite gravi a due giovani che viaggiavano in sella alla moto.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00 e sembra essere stato causato da una mancata precedenza o forse da una distrazione degli automobilisti. I due giovani, sbalzati dalla moto a causa del violento impatto, sono stati scaraventati a terra riportando diversi traumi sul corpo. La situazione è apparsa subito grave agli occhi dei soccorritori giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono accorse immediatamente le pattuglie della polizia municipale e due ambulanze del 118. Gli agenti della polizia locale, sotto la guida del comandante Rosario Battipaglia, hanno effettuato i primi rilievi per accertare le responsabilità del caso. La circolazione su corso Garibaldi e via De Felice è stata temporaneamente paralizzata per consentire il soccorso dei feriti e i successivi rilievi.

I due giovani coinvolti nell’incidente sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona, dove sono stati affidati alle cure dei medici. Nonostante la gravità dei traumi riportati, fortunatamente, non sembrano essere in pericolo di vita.

Un punto critico della viabilità

Corso Garibaldi si conferma ancora una volta un punto critico della viabilità cittadina. L’incrocio con via De Felice, teatro del violento incidente di ieri, si trova all’altezza dell’ex tribunale e della scuola Vicinanza, zone ad alta densità di traffico. In passato, l’incrocio con le Poste era stato segnalato come uno dei punti più pericolosi della circolazione cittadina, ma l’incidente di ieri ha spostato l’attenzione su questo nuovo tratto critico.