Oroscopo Branko oggi, 7 ottobre 2025: Leone, vi portano a brillare energia, fiducia e coraggio
Ariete, Leone, Scorpione e Acquario oggi risultano più incisivi e determinati
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 7 2025
Ariete
La Luna piena nel vostro segno illumina emozioni e desideri: è il momento di fare chiarezza e, se serve, prendere decisioni. In amore, parole sincere riaccendono l’intesa; nel lavoro, qualcosa si sblocca con diplomazia.
Toro
Cielo più leggero, ma serve cautela con chi non è trasparente. In amore, non inseguite chi non risponde; sul lavoro, concentratevi su un obiettivo alla volta.
Gemelli
Mercurio vi sostiene: idee brillanti, contatti interessanti. In amore vivacità (ma fate attenzione ai doppi giochi). Sul fronte lavorativo, ascoltate le proposte che arrivano.
Cancro
Emotività accentuata: la Luna piena accende sensazioni profonde. Oggi è importante proteggersi ma anche ascoltare il cuore. Sul lavoro, seguite l’istinto piuttosto che i consigli altrui.
Leone
Energia e carisma si combinano: le vostre iniziative personale trovano sostegno. In amore, passione e orgoglio si intrecciano: scegliete cosa privilegiare. Sul lavoro, opportunità se restate flessibili.
Vergine
Tempo di liberarsi da idee superate e vecchie paure: la Luna vi invita al rinnovamento. In amore, cercate chiarezza. Sul lavoro, concentratevi su ciò che potete controllare.
Bilancia
Le emozioni si amplificano: nei rapporti stretti potreste percepire cosa non funziona più. Le relazioni emotive richiedono coraggio e verità oggi.
Scorpione
Grande potenzialità di riorganizzazione: ciò che non funziona emerge, e potete intervenire. È tempo di dare priorità ai desideri segreti e migliorare la qualità della vita.
Sagittario
Sei gratificato da questa Luna piena: in amore energia e riconoscimenti. Sul lavoro, difendete i vostri spazi: non sopportate invasioni.
Capricorno
La casa e la famiglia richiedono attenzione: potreste sentire il bisogno di ritirarvi per rigenerarvi. È anche un momento di “giro di boa” per affari personali.
Acquario
Comunicazione incisiva: sapete come smuovere le acque con intelligenza. In amore, fatevi sentire se aspettate risposte. Le novità arrivano, ma esaminate ogni offerta.
Pesci
Momento profondo per bilanci e scelte mirate: coltivate solo ciò che vi arricchisce. Se siete in trattative, tenetevi fermi su ciò che vi interessa davvero.