Salerno, “I SENTIERI DEL SACRO. Gesti e rituali di fede nella fotografia contemporanea”: ultima settimana per la mostra

di Redazione ZON

Oggi, martedì 7 ottobre (ore 18:00) al Tempio di Pomona Altri Tempi presenta

“Declinazioni del sacro” lectio di Clementina Cantillo

all’incontro interverrà l’arcivescovo, S.E. Andrea Bellandi

Ultimo appuntamento oggi, martedì 7 ottobre, al Tempio di Pomona (ore 18:00) con la rassegna Altri Tempi, realizzata da Tempi Moderni con Salerno Letteratura Furore Festival. Dopo l’incontro con il professore Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali all’Università di Salerno e Direttore Scientifico Tempi Moderni toccherà alla professoressa Clementina Cantillo, decano di storia della filosofia moderna e contemporanea all’Università di Salerno e Presidente della Società Filosofica Italiana chiudere il ciclo di appuntamenti con una lectio sulle “Declinazioni del sacro”. L’incontro sarà introdotto da un intervento di S.E. Andrea Bellandi, arcivescovo metropolitano di Salerno-Campagna-Acerno.

La Cantillo condurrà un incontro sul rapporto tra filosofia e sacro, un nodo centrale del pensiero occidentale (e non solo), poiché interroga i fondamenti stessi dell’esperienza umana, oscillando tra dimensione razionale e trascendente. La filosofia, fin dalle origini, si è confrontata con il sacro, ora come suo complemento, ora come sua critica radicale, ora come tentativo di razionalizzazione. A partire da questo dialogo, il sacro può essere declinato in diverse prospettive, riflettendo approcci storici, antropologici, fenomenologici e teologici.

Intanto, al Tempio di Pomona, ultima settimana per I SENTIERI DEL SACRO. Gesti e rituali di fede nella fotografia, la mostra che ha raccolto fotografie contemporanee dedicate al cammino spirituale, con i suoi gesti e i suoi rituali di fede, che chiuderà domenica 12 ottobre. L’evento, organizzato in partenariato con il Meeting di Rimini e la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, dall’Associazione culturale Tempi Moderni, in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana ETS e Salerno Opera.

Informazioni mostra

Orari apertura al pubblico:

da martedì a domenica dalle 10:30 alle 13:30 – dalle 17:30 alle 20:30

Ingresso gratuito. Lunedì chiuso.

Nota accessibilità: L’ingresso per persone portatrici di disabilità motoria è possibile tramite l’ingresso posteriore del Tempio di Pomona, da martedì a venerdì dalle 10:30 alle 13:30 – dalle 17:30 alle 19:00.