Oroscopo Branko Sabato 1 Giugno 2024: Cancro agitato

Queste stelle valorizzano le vostre intuizioni e il vostro istinti, invitandovi a mettere da parte, almeno per questo weekend, la razionalità. Non fatevi condizionare da nessuno.

La Luna in aspetto positivo porterà nuovi incontri e favorirà la nascita di nuove amicizie. Cercate di sfruttare appieno il supporto delle stelle.

L’opposizione della Luna vi renderà alquanto agitati ed impazienti soprattutto se state aspettando una risposta che non arriva da tempo e che per voi potrebbe essere dirimente.

Con Luna, Sole, Giove, Marte e Venere dalla vostra parte, questo fine settimana non potrà che essere splendido sotto molti aspetti.

I problemi nei rapporti interpersonali sono sempre in agguato in questo periodo anche a causa della vostra intolleranza e della vostra irruenza. Cercate di moderare i toni e le parole.

Nei prossimi giorni potrebbero subentrare dei problemi o dei malintesi nelle relazioni con le altre persone. Non esitate a chiedere un confronto faccia a faccia con la persona amata se qualcosa non vi quadra.

Scorpione

In questo mmento dovreste impegnarvi di più per risolvere qualche problema di ordine fisico. Una sana passeggiata al parco o in mezzo alla natura potrebbe rivelarsi produttiva.