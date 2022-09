Oroscopo Branko Sabato 17 Settembre 2022: Sagittario nervoso

Luna in ultimo quarto ottima per rivedere il lato scritto degli affari.

Saturno in Acquario continua a tirare fuori gioie e incomprensioni.

Donne, approfittate di Marte per conquistare un uomo che tenta di uscire dalle sue grinfie.

Luna chiude un periodo professionale per aprirsi a qualcosa di nuovo.

Riuscite a convincere gli altri ma gli incontri di questa Luna non sembrano duraturi.

Uscite fuori per un picnic.

Con quel Marte in Gemelli potete fare di tutto ma voi sognate il successo.

Scorpione

Venere in Vergine vi fa pensare che nel mondo c’è qualcuno vi aspetta. In famiglia acque più tranquille. In amore vincete con una semplice passeggiata.