Telecronaca, da domani cambia il modo di ascoltare le partite

Ormai tutti siamo abituati a sentire la voce di un telecronista ad ogni evento sportivo. È quel supporto audio che ti avverte di tutte le azioni che stanno accadendo in quel momento, e che ti spiega qualche dettaglio che magari ti è sfuggito. Nel mondo del calcio ad esempio, i vari commentatori oltre a dare anche dei rimandi storici, parlano anche nel dettaglio di eventuali problemi fisici dei calciatori o interviste.

Quello che differenzia una telecronaca è il tipo di conversazione che il commentatore decide di adottare. Dalla staticità di un dialogo prettamente informativo, ci sono casi a volte di spiegazioni con più rimandi. Prendiamo ad esempio il modus di Lele Adani o quello di Stefano Borghi, conosciuti da tutti i tifosi per le loro “interpretazioni“.

La novità di Dazn

Magari però questo modo di affrontare gli eventi sportivo può avere stancato. Sentire soltanto una voce che parla di calcio o di sport a qualcuno potrebbe annoiare dopo un po’. Per questo Dazn ha deciso di provare una nuova strada: si tratta dei Coca-Cola Super Match, format già testato la scorsa stagione. Questa volta però, il programma avrà direttamente un suo canale parallelo alla versione classica della partita.

In format consiste nel vedere l’evento sportivo accompagnato dalla simpatia e dall’irriverenza di alcuni ospiti speciali. Non saranno per forza degli sportivi, anzi, la maggior parte delle volte saranno personaggi comici o conosciuti dal web e tv. I più classici saranno il gruppo di Cronache di Spogliatoio, Bobo Vieri e Nicola Ventola ed i The Jackal. La regia sarà gestita dalla storica Gialappa’s Band, ed il programma avrà inizio con Milan-Napoli, ultima gara della settima giornata di Serie A.