Bologna-Empoli, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 15:00, allo stadio Dall’Ara il pubblico potrà assistere a Bologna-Empoli. Dopo l’esonero di Mihajlovic, la panchina rossoblù è stata affidata a Thiago Motta, e l’ex allenatore dello Spezia debutterà oggi davanti il suo nuovo pubblico. Empoli che invece è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale.

Rispetto alle scorse partite, Thiago Motta decide subito di cambiare modulo. Si ripartirà dal 4-2-3-1, riportando così Medel sulla mediana invece che in difesa. Torna anche Orsolini in pianta stabile sulla trequarti, mentre favorito Barrow per un posto da titolare alle spalle di Arnautovic.

L’Empoli ormai ha consolidato il suo sistema di gioco e continuerà su questa strada. A centrocampo ancora spazio per Bandinelli, mentre sulla trequarti Pjaca è chiamato ad inventare. Preferito ancora una volta Satriano insieme a Lammers per guidare l’attacco toscano.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Bologna-Empoli.

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Kasius, Cambiaso, Moro, Dominguez, Ferguson, Aebischer, Vignato, Zirkzee..

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Haas, Marin, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Bajrami, Cambiaghi, Ekong.

ARBITRO: Volpi di Arezzo

ASSISTENTI: Di Monte e Massara

QUARTO UOMO: Piccinini

VAR: Nasca

AVAR: Del Giovane