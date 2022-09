Memorial Pantani 2022: ecco dove vederlo in TV

La diciannovesima edizione del Memorial Pantani ha preso il via. Alle 11 è partita la corsa dedicata al “Pirata”. La gara è partita da Forlì

Una corsa per ricordare un mito che non c’è più. Il Memorial Pantani è partito oggi, alle 11 da Forlì, e terminerà alle 15.30 a Cesenatico. Tutto in onore di uno dei più grandi ciclisti italiani, ovvero Marco Pantani. Il “Pirata“, come era soprannominato nell’ambito sportivo, è scomparso il 14 Febbraio 2004. Diversamente dalle ultime edizioni, il via è stato dato a Forlì.

Dopo la partenza, il gruppo raggiungerà il cosiddetto chilometro zero accompagnato dai mini ciclisti delle società giovanili del territorio. Lasciata Forlì, nelle fasi iniziali i corridori affronteranno l’ascesa a Rocca delle Caminate per poi dirigersi verso l’inedita salita di Pieve di Rivoschio. Dopo un percorso che farà cavalcare a tutti Montevecchio, Calisese e il Castello di Longiano, si passerà davanti alla casa del ciclista per commemorarlo in modo esemplare.

Il Memorial Pantani è organizzato, ogni anno, dal Gruppo Sportivo Emilia. Il supporto, fin dalla prima edizione, non è mai mancato da parte del Comune di Cesenatico. Alla gara sono iscritte ben 22 squadre, tra le quali 11 World Team: Astana Qazaqstan Team, Bora – Hansgrohe, Cofidis, Ef Education – Easypost, Ineos Grenadiers, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Israel – Premier Tech, Lotto Soudal, Movistar Team, Team Bikeexchange – Jayco e UAE Team Emirates.

L’evento sarà trasmesso in differita TV su Rai Sport ed in streaming su RaiPlay dalle ore 21.45 alle ore 22.30. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo.