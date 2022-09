Spezia-Sampdoria, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questo pomeriggio alle 18:00, allo stadio Picco il pubblico potrà assistere a Spezia-Sampdoria. Le due squadre hanno avuto entrambe delle sfide impegnative nell’ultima giornata, affrontando Napoli e Milan senza ricavarne punti. Quella di stasera sarà una partita dove la vittoria sia l’obbiettivo per tutte e due i club.

Gotti continua a puntare sulla linea a tre in difesa, dando fiducia ad un grande Nikolaou in condizione meravigliosa. Novità sulla posizione di Gyasi, spostato definitivamente in attacco al fianco di Nzola.

Giampaolo non rischia e continua il suo percorso con il 4-1-4-1. Ferrari insieme a Colley coprono la retroguardia blucerchiata, mentre torna Rincon a centrocampo. In attacco confermato Caputo unica punta.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Spezia-Sampdoria.

Probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, S. Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Caldara, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Kovalenko, Ekdal, Sher, Nguiamba, Sanca, Strelec. Indisponibili: Verde, Maldini, Sala, Amian. Squalificati: -.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Djuricic, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Ravaglia, Contini, Murillo, Conti, Amione, Murru, Verre, Villar, Yepes, Gabbiadini, Quagliarella, Pussetto. Indisponibili: De Luca, Winks. Squalificati: -.

ARBITRO: Sozza di Seregno

Guardalinee: Cipressa-Fontemurato

Quarto uomo: Manganiello

Var: Mazzoleni

Avar: Marchetti

TV: Dazn