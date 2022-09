Oroscopo Paolo Fox Domenica 18 Settembre 2022: Pesci distratto

Ariete Sabato è una giornata buona, domenica potreste vivere nella confusione. Se lavorate tra sabato e domenica preparatevi non diciamo a discutere ma ad avere a che fare con persone che non vi danno retta. In questi ultimi giorni, pur restando una grande forza determinata dal transito di Giove nel segno, potreste avere risentito di qualche problema fisico.

Toro Questo è un periodo importante! Venere in aspetto buono, riesce a lenire le ferite di un rapporto che non è andato bene. Il Toro difficilmente cambia idea e amore da un anno all’altro, però bisogna ricordare che se alcune coppie hanno nascosto la verità per troppo tempo, forse anni, adesso tornerà a galla. C’è chi ha registrato tra Luglio e Agosto un momento di stop.

Gemelli Avere la Luna nel segno comporta tanta energia in più, una forza che deve essere spesa per il lavoro e per le relazioni interpersonali. Mai come in questo periodo vi siete sentiti pronti a provare nuove esperienze, a cercare di fare cose diverse rispetto al passato. L’amore sembra fuori gioco, alcuni vivono una crisi d’amore oppure hanno altre priorità nella testa.

Cancro Fine settimana in crescita, domani le emozioni valgono doppio visto che la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Sarebbe opportuno sfruttare questo buon transito di Venere per recuperare emozioni positive in amore. Perché altrimenti si rischia anche di andare al lavoro non diciamo con il muso lungo ma comunque con una certa insofferenza interiore.

Leone Finalmente qualche buona novità, questo è un fine settimana che profuma di successo, mentre le giornate di mercoledì e giovedì sono state un po’ pesanti. Se avete avuto un problema o litigato con una persona tra oggi e domani potreste anche riuscire a farci pace. Bel transito di Mercurio, ottimo quello di Giove.

Vergine Ancora c’è quel lieve dissapore e la tensione che abbiamo letto anche ieri nelle vostre stelle, non vorremmo che da qualche ora questo transito pesante di Marte, associato a quello della Luna, abbia portato un calo fisico. Sappiate che domenica andrà meglio, prendete con le pinze tutto quello che capita in queste ore, non fatevi soggiogare dal parte di altre persone, siete razionali e credete solo a ciò che vedete.

Bilancia E’ valido questo cielo per quelli che per troppo tempo sono stati insicuri e in balia dei venti. Da Maggio tutto è cambiato, ci riferiamo anche a situazioni familiari e affettive che erano in bilico. Oppure, pur mantenendo l’amore di sempre, siete stati voi ad avere un problema con voi stessi, siete stati voi ad avere un problema con voi stessi, forse di salute o personale, che vi ha fatto dubitare di riuscire a fare tutto.

Scorpione Fine settimana in crescendo, questo è un sabato interessante e domenica sarà una giornata ancora più forte. Se nel corso degli ultimi tempi vi è sfuggito qualcosa in amore e la confusione ha imperato sovrana dovete rimettere ogni emozioni in ordine, soprattutto dentro al vostro cuore! Alcuni legami non sono andati come avreste desiderato e ora dovete cercare di recuperare.

Sagittario Come ieri anche oggi vi troviamo perplessi e l’aspetto famiglia e amore sembra più colpito, quindi non diciamo che tutti dovranno discutere con parenti o con il partner, però è probabile che ci sia quantomeno un senso di disagio. Di solito il Sagittario quando ha un problema cerca di affrontarlo per conto suo, senza chiedere troppi pareri in giro.

Capricorno Avete bisogno di un weekend di relax e lo diciamo in anticipo perché domani la Luna sarà opposta. State iniziando a percorrere una strada importante ma in salita, se adesso state facendo esperienza per un lavoro, un progetto, non siete del tutto convinti che ci saranno risultati, però dovete andare avanti lo stesso, è come se doveste portare avanti una vostra idea o progetto praticamente quasi da solo.

Acquario Luna è favorevole, Mercurio ottimo, Marte protegge. Le cose che vi piacciono di più non sono quelle studiate, ma quelle che vi sorprendono. L’iniziativa dell’ultima ora, il viaggio organizzato all’ultimo minuto, una sorpresa che non vi aspetta, ecco le piccole gioie a cui aspirate. Forse è proprio questo che state cercando ora, delle sensazioni nuove.