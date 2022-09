Torino-Sassuolo, le probabili formazioni del match

Continua tra poche ore la settima giornata di Serie A 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino il pubblico potrà assistere a Torino-Sassuolo. Il toro potrà contare finalmente sul suo allenatore di nuovo in campo dopo le due giornate fuori. Il Sassuolo non ha ancora a disposizione giocatori fondamentali per Dionisi e dovrà farne a meno anche stasera.

Il Torino conferma Lazaro sulla fascia e da continuità anche a Buongiorno al centro della difesa. In attacco confermato il tridente formato da Vlasic, Radonjic e Sanabria; il primo specialmente è in stato di grazia nelle ultime partite.

Dionisi deve ancora una volta fare di necessità virtù. Senza Erlic, Muldur, Traorè e Berardi, il Sassuolo continua a proporre un 4-3-3, con il centrocampo guidato da Maxime Lopez e Frattesi. Confermato Laurienté in attacco.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Torino-Sassuolo.

Probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All.: Juric. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Zima, Djidji, Adopo, Aina, Ilkhan, Adopo, Garbett, Karamoh, Seck, Pellegri. Indisponibili: Berisha, Miranchuk, Ricci. Squalificati: –

SASSUOLO: (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. All.: Dionisi. A disposizione: Russo, Pegolo, Marchizza, Harroui, Henrique, Obiang, Ceide, Alvarez, D’Andrea, Antiste. Indisponibili: Traorè, Berardi, Muldur, Defrel, Erlic. Squalificati: Tressoldi.

Arbitro: Baroni

Assistenti: Zingarelli e Saccenti

Quarto uomo: Massa

Var: Irrati

Avar: Muto