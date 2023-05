Oroscopo Branko sabato 20 Maggio 2023: Toro intrigante

Ariete Cercate di mantenere una certa calma e razionalità in amore. Non fatevi prendere dalle decisioni avventate e tutti i nodi verranno al pettine. Dovrete invece prestare maggiore attenzione alla finanze, perché il portafogli piange.

Toro Emozioni intriganti per i single, se siete soli fareste bene a guardarvi intorno. Invece, le coppie di lunga data potranno finalmente mettere in cantiere un importante progetto di vita insieme. Sul lavoro le cose da fare non mancano.

Gemelli Bello questo cielo per chi ha voglia di mettersi in gioco e riscoprire il lato affettuoso delle vita. I nuovi incontri hanno una marcia in più e, proprio nel fine settimana, una persona carina potrebbe entrare nella vostra vita. Sul lavoro evitate inutili polemiche.

Cancro In coppia potreste sentire il desiderio di trascorrere più tempo con il partner. Approfitta del fine settimana per organizzare qualcosa di carino. Sul lavoro avete delle buone idee, non esitate a farle valere.

Leone Bello il cielo dei single che si sentono finalmente liberi di lasciarsi andare alle emozioni! Le coppie invece in questo fine settimana si riscopriranno più affiatate e complici che mai! Sul lavoro cercate di non strafare.

Vergine In amore ultimamente ci sono stati degli alti e bassi, approfittate del fine settimana per coccolare e stare vicino alle persone a voi care. I single invece potranno contare su un invito interessante che permetterà loro di farsi notare. Sul lavoro i nuovi progetti hanno una marcia in più.

Bilancia In amore durante il fine settimana potrebbero esserci alcuni malintesi da chiarire. Cercate di non alimentare inutili discussioni ma sfoderate tutta la vostra razionalità e diplomazia. Sul lavoro le cose da fare non mancano e la stanchezza si fa sentire.

Scorpione In amore potreste ritrovarvi al centro di una discussione, cercate di non tirare troppo la corda e se vi sentite in difficoltà non esitare a chiedere il parere di un’amico. Bene gli affari.

Sagittario Bello questo cielo per i sentimenti, se avete nel cuore una persona cosa aspettate a farvi avanti? Se invece siete single approfittate del fine settimana per ampliare la rete dei contatti. Sul lavoro avete delle nuove responsabilità, fatevi valere.

Capricorno Qualche tensione di troppo in amore potrebbe minare la tranquillità della coppia. Mostratevi maggiormente comprensivi ed accoglienti con il partner e ogni attrito si risolverà. Sul lavoro gli affari procedono senza troppi intoppi.

Acquario Bene l’amore, se il vostro cuore è solo potreste finalmente fare la conoscenza di una persona carina e riscoprire il lato romantico della vita. Attenzione invece alla finanze, avete speso troppo.