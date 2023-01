Oroscopo Branko Sabato 21 Gennaio 2023: Ariete nervoso

Ariete Negli ultimi giorni siete nervosi, forse perché vi sentite oppressi. Cercate di riordinare le idee e di dedicare più tempo al vostro partner: le cose si sistemeranno da sole.

Toro Il lavoro vi sta portando via parecchie energie. Approfittate del weekend per ricaricare le batterie e provate a dedicarvi alla famiglia.

Gemelli Attenzione a non strafare come al vostro solito o il fisico potrebbe risentirne. Ottime prospettive in campo professionale.

Cancro Qualche problema in ambito sentimentale: non disperate, però, le cose miglioreranno nei prossimi giorni.

Leone Il lavoro vi ha portato via parecchie energie: ci vorrebbe una mini vacanza per staccare un po’ da tutto.

Vergine Da qualche tempo non riuscite più a essere voi stessi: che sia arrivato il momento di provare a fare un passo indietro?

Bilancia I sacrifici fatti nell’ultimo periodo stanno per essere ripagati. È arrivato, quindi, il momento di festeggiare.

Scorpione Qualche acciacco fisico vi impensierisce da qualche giorno, ma questo non vi impedisce di continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.

Sagittario Diversi problemi in famiglia: cercate di non tirarla troppo per le lunghe o presto potreste pentirvene.

Capricorno È un periodo in cui vedete tutto nero. Dovete convincervi, però, del fatto che in realtà le cose vanno molto meglio di come pensiate.

Acquario In amore le cose non vanno a gonfie vele, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane.