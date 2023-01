Salerno: nuovo capolinea della metropolitana

A Salerno arriva il nuovo capolinea per la metro. L’opera rientra negli obiettivi immediatamente raggiungibili e progetti che hanno la necessità di essere elaborati e finanziati, all’interno del Piano per la mobilità sostenibile. Tale piano dovrebbe essere – come riporta salernonotizie.it – il “faro” per concepire gli spostamenti a Salerno nei prossimi anni.

Nuovo capolinea della metro

Tra i progetti proposti c’è pure lo spostamento del capolinea della metro sui “binari morti” alle spalle della Cittadella Giudiziaria.