Oroscopo Branko sabato 23 Dicembre 2023: Vergine avventuroso

Ariete Qualche difficoltà ad approcciarsi con gli altri, probabilmente dovuta ad una forma di non volontarietà: giornata relativamente povera di stimoli quella di oggi.

Toro Gradualmente la situazione sentimentale andrà calmandosi ma anche stabilizzandosi in modo effettivo le sensazioni saranno comunque poco più che discrete. Non è però il caso, almeno per il momento, di provare a fare cose particolarmente audaci in campo sentimentale.

Gemelli Positività su buoni picchi, con la potenziale prospettiva di poter lavorare se non di meno, almeno su ritmi meno costanti. Qualche fastidio in famiglia.

Cancro Il Cancro ha urgentemente bisogno di una nuova ventata di novità indifferentemente dall’ambito.

Leone Imporsi nelle situazioni professionali non è il forte del Leone in questo periodo, che invece dovrà semplicemente coltivare prevalentemente le proprie passioni.

Vergine I Vergine potrebbero sperimentare un desiderio di avventura e di esplorare nuovi orizzonti. È un buon momento per pianificare viaggi o avventure.

Bilancia Amichevole ma anche piuttosto “fissato” con le proprie idee, non dovrà tradire se stesso se ad esempio qualcosa o qualcuno non gli va a genio.

Scorpione In amore, potresti trovare qualche intoppo, è tempo di riflessioni profonde. Sul lavoro te la cavi bene anche se non senza sfide.

Sagittario Preparati per un periodo di alti e bassi, ma ricorda che non tutto è come sembra. Potresti incontrare alcune sfide inaspettate sulla tua strada, specialmente nel lavoro, dove le cose potrebbero essere più complicate del previsto.

Capricorno Tenetevi pronti per qualche scivolone finanziario, potrebbe non essere il momento migliore per quegli investimenti azzardati. Sul fronte amoroso? Non siamo nel territorio delle favole, ma neanche nel dramma totale.

Acquario Forse non è il momento migliore per aspettarsi grandi rivoluzioni sentimentali o economiche, ma ci sono segnali di una discreta energia vitale che potrebbe aiutarti a tenere tutto sotto controllo.