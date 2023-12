Poltrone relax alzapersona: cosa sono e perché usarle

di Redazione ZON

Le poltrone relax sono il perfetto esempio di comodità e funzionalità, in quanto sono il dispositivo ideale per chi ha in casa una persona anziana o invalida a cui serve un maggiore comfort per riposare e, al tempo stesso, un sostegno in grado di accompagnare i suoi movimenti.

Una delle caratteristiche più importanti delle poltrone relax è quella di poter avere la funzione alzapersona, in grado di accompagnare chi la sta usando ad alzarsi senza sforzare gambe o schiena.

Se si ha bisogno di sostituire una vecchia poltrona con un modello professionale in grado di donare indipendenza e comfort a chi possiede problemi di mobilità nella tua famiglia, in questo articolo spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sulle poltrone relax alzapersona e i benefici che regalano nella routine quotidiana.

Cos’è una poltrona relax

Come prima cosa è importante specificare che questo tipo di poltrone ortopediche sono elementi di arredo esattamente come le poltrone normali. Quelle relax, però, donano un comfort unico e particolare grazie alle diverse funzioni con cui si reclinano e si regolano le altezze delle diverse sezioni.

Lo schienale, il poggiapiedi e il poggiagambe sono infatti dotati di mobilità e si possono inclinare a proprio piacimento, per stendersi, per sollevare le gambe e aiutare la circolazione o per assumere una seduta comoda e senza carico sulle articolazioni.

Le poltrone relax hanno lo scopo di migliorare la routine di tutte quelle persone che per determinati motivi soffrono di difficoltà motorie e disabilità, permettendo loro di non dover passare gran parte della giornata a letto.

Uno dei principali problemi che queste persone riscontrano durante il giorno è proprio quello di alzarsi dalla posizione seduta a quella eretta, a causa dello sforzo che viene richiesto nei vari movimenti.

Ecco perché una poltrona alzapersona è fondamentale se si vuole ridurre al minimo questo disagio e garantire una maggiore indipendenza ai propri familiari.

Come funziona una poltrona relax alzapersona

Una poltrona relax ha una struttura interna caratterizzata da uno o più motori, responsabili dei movimenti automatizzati che ogni sezione può compiere.

In presenza di un unico motore, la poltrona è in grado di accompagnare la persona regolando all’unisono tutte le sezioni; quando ci sono più motori interni, la persona può scegliere a proprio piacimento come regolare le diverse parti della poltrona, quali schienale, poggiapiedi e poggiagambe.

Se, oltre a queste funzioni base, la poltrona possiede anche un meccanismo alzapersona, ci sarà un motore che consente il sollevamento dell’interna seduta.

Questo consente alla persona anziana o invalida di essere accompagnata verso la posizione eretta, riducendo al minimo lo sforzo per alzarsi.

Avendo un sistema automatizzato, inoltre, i comandi per regolare la reclinazione e i movimenti della poltrona sono tutti gestibili comodamente da un telecomando.

Questo significa che la persona con difficoltà motorie non dovrà più aspettare che ci sia la presenza di qualcun altro per poter compiere i suoi piccoli gesti quotidiani.

Con una poltrona relax alzapersona ogni gesto diventa più semplice, come alzarsi per bere o per andare alla toilette.