Oroscopo Branko sabato 27 Gennaio 2024: Sagittario stanco

Ariete Siete lucidi e potrete esprimere con fiducia le vostre idee. Abbiate entusiasmo in tutto ciò che fate. Non dimenticate però anche di svagarvi e trascorrere un po’ di tempo con il partner e gli amici.

Toro Avete preso tempo fa una scelta che non vi convince fino in fondo. Avete sbagliato qualche mossa? Inutile piangere sul latte versato, ormai cercate di agire e risolvere ciò che non va come vorreste.

Gemelli Avete un solo obiettivo, realizzate i vostri sogni cercando di ottenere il massimo. Cercate di essere più pratici, forse state esagerando e qualcosa non va come vorreste

Cancro Siete pronti a collaborare e vi sentite più utili e liberi del solito. Cercate di rilassarvi. Il lavoro è impegnativo, ma il weekend sarà assolutamente fruttuoso e positivo.

Leone La giornata parte alla grande e farete incontri fruttuosi e piacevoli. Dovete trovare un giusto equilibrio tra mente e corpo.

Vergine Dovete lavorare di più per realizzare i vostri obiettivi e soddisfare i desideri più reconditi. Siete stanchi, avete dato il massimo. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Bilancia Ottime notizie in arrivo. Cercate di non abbattervi facilmente e se qualcosa non va come vorreste non rassegnatevi. In generale vi sentite bene e siete soddisfatti della vostra carriera, cercate però di rallentare i ritmi, state andando a 200 all’ora e così rischiate di schiantarvi.

Scorpione Siete particolarmente ispirati e avete raggiunto un equilibrio come non vi succedeva da tempo. Cercate di rallentare, ma non isolatevi nel nulla. Non fatevi prendere dai sensi di colpa, dalle paure e dalle preoccupazioni.

Sagittario Siete stanchi e avete bisogno di un po’ di relax, d’altronde il weekend serve anche a questo. Fate bene a trascorrere la serata a casa, in compagnia magari delle persone più importanti.

Capricorno Avete tante amicizie su cui contare e questo non è certo qualcosa di irrilevante. Anzi, è un dono prezioso da conservare. Significa che avete lavorato bene. Ultimamente siete troppo duri con voi stessi, forse non vi apprezzate a sufficienza.

Acquario Più lucidi del solito e riuscite a esprimere un’opinione chiara su ciò che c’è da fare. Cercate uno svago anche per liberare la mente e il corpo. Siete super impegnati e qualcosa non va come vorreste.