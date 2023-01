Oroscopo Branko Sabato 28 Gennaio 2023: Ariete polemico

Ariete Attenzione alle polemiche, oggi siete particolarmente suscettibili e potreste scattare per nulla! Proposte interessanti in arrivo sul lavoro.

Toro Bello questo cielo per l’amore! Nuovi incontri favoriti. Sul lavoro è invece arrivato il momento di rivedere delle vecchie collaborazioni.

Gemelli Se siete solo perché non vi guardate attorno? Intriganti emozioni in vista! Sul lavoro avete delle buone intuizioni, fatele valere!

Cancro Cielo agitato per i sentimenti, se con il partner c’è qualcosa che non va è sempre bene parlarne. Sul lavoro non alimentate inutili polemiche.

Leone Stelle intriganti per i sentimenti, mettete al bando ogni remora e lasciatevi andare! Sul lavoro un nuovo accordo potrebbe portarvi lontano.

Vergine Oggi la giornata va a rallentatore, non riversate le frustrazioni in amore. Sul lavoro definite bene i termini di un accordo.

Bilancia Stelle positive per l’amore, i single hanno una marcia in più e potranno conoscere una persona davvero carina. Sul lavoro via libera al cambiamento.

Scorpione In amore cercate di non alimentare inutili polemiche, finireste per pentirvene. Sul lavoro la stanchezza si sente ma il vostro impegno verrà ricompensato.

Sagittario Stelle positive per chi desidera mettere in moto il cuore! Sicuro che dietro un’amicizia non ci sia in realtà qualcos’altro? Novità in arrivo anche sul lavoro.

Capricorno In amore siete più sereni, perché non approfittate di questa giornata per organizzare qualcosa di piacevole con il partner? Sul lavoro una vostra proposta potrà trovare accoglimento.

Acquario Buon momento per i sentimenti, se da poco avete conosciuto una persona carina non lasciatevela scappare. Sul lavoro non fate passi avventati ma giocate bene le vostre carte.