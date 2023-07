Oroscopo Branko sabato 8 luglio 2023: Pesci forte

Ariete Domani sarete accompagnati per tutto il giorno da un profondo desiderio d’amore. Questa Venere in Leone vi fa diventare particolarmente teneri e romantici, affascinanti come non mai.

Toro Oggi ci sarà una bellissima Luna nel cielo dei Pesci a portarvi energia. Nel corso della giornata sentirete un insolito impulso a mettere da parte le questioni pratiche per dedicarvi a un’attività legata all’arte e alla bellezza.

Gemelli dovrete affilare i vostri artigli e studiare una strategia efficace per vincere una concorrenza piuttosto ostinata. Per fortuna, Mercurio, vostro protettore celeste, fra pochissimi giorni raggiungerà una posizione favorevole e vi darà una marcia in più nel lavoro.

Cancro State cominciando a sentire che tutto è in mano vostra. Basta deciderlo e potrete ottenere qualsiasi cosa o quasi. Siete incredibilmente sicuri di voi stessi e bravissimi nel persuadere gli altri della bontà dei vostri progetti e della efficacia delle vostre posizioni.

Leone Le stelle favoriranno in particolare modo i nati in Leone impegnati a portare avanti un’attività di famiglia. Potrete cominciare a valutare nuovi investimenti, allacciare contatti interessanti, lavorare su un nuovo progetto che potrà vedere la luce già a partire dalle prossime settimane.

Vergine Saturno in opposizione potrebbe causarvi qualche momento di tensione nel lavoro. Nelle prossime ore potreste ritrovarvi in un duro braccio di ferro e spuntarla vi richiederà molta tenacia ed energia. Tenete duro e alla fine ce la farete.

Bilancia Vi aspetta una giornata particolarmente promettente. Dovreste cominciare a guardare avanti, prefiggersi nuovi obiettivi professionali da realizzare e lasciarvi alle spalle i ricordi legati al passato. Queste stelle favoriscono tutti i progetti più innovativi, come le start up e i business digitali.

Scorpione Potrebbe esserci una persona più grande, o sicuramente più matura di voi, su cui queste stelle amiche hanno messo gli occhi. La differenza di età non costituirà affatto un problema, ma piuttosto sarà un valore aggiunto, specialmente se siete giovani e irrequieti. Abbandonatevi alle emozioni senza timore.

Sagittario Dovrete fronteggiare una Luna in quadratura che potrebbe rendervi più nervosi del dovuto. Nel corso della giornata potrebbe emergere una leggera preoccupazione legata a famigliari anziani, a qualcuno che non sta benissimo.

Capricorno Questo cielo vi inviterà a concedervi una gita fuori porta per il fine settimana e sfruttare al massimo la Luna in ottima posizione. Organizzate qualcosa di piacevole da vivere con la vostra dolce metà, con gli amici e le persone che amate.

Acquario Se da giorni siete impegnato in una trattativa o in un affare importante, dovreste approfittare delle prossime ore per chiuderlo. Con stelle del genere riuscite a concludere l’accordo in modo vantaggioso: non trascinatelo ancora e non azzardate troppe pretese!