Oroscopo Branko venerdì 12 Aprile 2024: Gemelli in rilancio

Ariete Cari Ariete, spesso tendete a preoccuparvi per situazioni che in realtà non vi riguarderebbero in prima persona. È proprio ciò che sta accadendo a voi in questi giorni.

Toro Cari amici del Toro, qualche tentazione sentimentale potrebbe sviarvi dai vostri piani. Magari c’è una persona che vi intriga, ma in questo momento la vostra priorità rimane il lavoro.

Gemelli Cari Gemelli, in questo momento della vostra vita non dovrete farvi ammaliare dalla pigrizia e dalla vostra voglia di riposare. Dovrete invece cercare di rilanciare le vostre ambizioni.

Cancro Cari Cancro, una eccessiva libertà nelle relazioni potrebbe essere alla base di un fallimento a livello sentimentale. Dovrete saper trovare il giusto equilibrio per vivere la relazione in modo sano.

Leone Cari amici del Leone, in questo momento state vivendo il vostro lavoro con una certa pesantezza. Forse avreste bisogno di concedervi una pausa o una distrazione per ritrovare la voglia di emozionarvi.

Vergine Cari Vergine, forse siete molto cinici ed eccessivamente critici nei confronti degli altri e questo non vi aiuterà di certo a risolvere i vostri problemi.

Bilancia Cari Bilancia, i tanti impegni personale e gli obblighi professionali non vi aiutano affatto a ritrovare quella serenità a cui aspirate. Ci sono delle scelte importanti da fare.

Scorpione Cari Scorpione, in questo momento ci sono persone che avrebbero bisogno del vostro aiuto e del vostro supporto.

Sagittario Cari Sagittario, spesso qualcuno vi giudica poco coerenti o poco lineari nella vostra condotta. Forse state commettendo l’errore di non sapere mettere in chiaro determinate situazioni che non vi stanno più bene.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, forse avete trascurato troppo la vostra salute e adesso ne state pagando dazio. Le vostre condizioni di salute non sono di certo smaglianti e forse sarà il caso di fare qualche controllo in più per capire cosa non sta funzionando.

Acquario Cari Acquario, nella giornata di oggi potrebbe esserci qualche spesa extra da affrontare.