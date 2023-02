Oroscopo Branko Venerdì 17 Febbraio 2023: Capricorno arrabbiato

Potreste avere qualche problema nella sfera lavorativa ma non otterrete brutti risultati. Buona la fortuna. Meglio occupare questo giorno per l’amore, inseguendo l’amore.

Nuovo slancio alla vostra attività e nei rapporti. Cambiamenti favorevoli in casa. Sorprese in amore. Denaro attraverso beni che avete ereditato o che vi hanno regalato.

Oggi e domani è il momento giusto per mostrare la vostra intelligenza negli affari. Attenti alle distrazioni coi farmaci.

La coppia scoppia? Gli astri sono dalla vostra parte; qualche grattacapo a livello professionale. Se avete un interesse per un Pesci vi andrà bene.

Vergine

Quando lo rinfrescate questo matrimonio? Basta un po’ di concime a questa pianta secca. Cercate qualcosa di nuovo soprattutto in amore che è annoiato in questa stagione. In arrivo piccoli temporali nel rapporto di coppia.