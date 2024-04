Oroscopo Branko venerdì 19 Aprile 2024: Cancro emotivo

Cari Ariete, potreste farvi prendere dalla foga di seguire i vostri impulsi. Cercate di non correre e riflettete prima di agire soprattutto nelle relazioni personali. Rilassatevi e canalizzate le vostre energie in modo positivo.

Cari amici del Toro, le stelle vi invitano a cambiare approccio nel lavoro e nelle relazioni. Non temete il cambio delle abitudini, ma restate prudenti se dovete prendere decisioni importanti. Seguite il vostro intuito e confidatevi solo con persone fidate.

Gemelli

Cari Gemelli, intuito e creatività sono i vostri punti di forza. L’ispirazione non vi manca, la giornata è ideale per progetti artistici o per esprimere le vostre idee. Allargate le vostre conoscenze e rafforzate le vecchie amicizie.