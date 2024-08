Oroscopo Branko, venerdì 2 agosto 2024:

Cari Ariete, è un cielo che parla d’amore, non fatevi sfuggire l’occasione di conoscere una persona nuova, potrebbe rivelarsi sorprendente!

Cari amici del Toro, la stanchezza nelle prossime ore si farà sentire. Ultimamente è come se non riusciste a staccare la spina e questo, inevitabilmente, influisce sul vostro umore. Cercate comunque di restare calmi.

Cari Gemelli, la creatività potrebbe davvero rappresentare un asso nella manica in vista dei prossimi mesi permettendovi di mettere le basi per un nuovo progetto.

Cancro

Cari Cancro, se siete single guardatevi intorno, possibile che non ci sia nessuno in grado di soddisfare le vostre aspettative? Eppure la vostra presenza non passa di certo inosservata