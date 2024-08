Notte di paura per una giovane coppia di ventenni a Giffoni Valle Piana

di Redazione ZON

Auto sbanda e si ribalta

Nella notte di Venerdì 2 Agosto, alle ore 2 circa è stata allertata la sala operativa del comando di Salerno dei Vigili del Fuoco per un incidente stradale in località Santa Maria a Vico, nel comune di Giffoni Valle Piana per cause da accertare.

L’auto ha prima urtato il marciapiede abbattendo un lampione della pubblica illuminazione e successivamente si è ribaltata. Nell’auto una giovane coppia del posto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana, gli Operatori Sanitari del 118 e i Carabinieri per le indagini del caso.

Mentre i caschi rossi provvedevano alla messa in sicurezza della vettura e della strada, gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla giovane coppia, successivamente trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, sul posto è poi giunto il carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.