Oroscopo Branko Venerdì 24 Marzo 2023: Cancro agguerrito

Ariete Datevi da fare oggi perché purtroppo domani sarà una giornata dura per voi. Basta con i capricci anche in amore, dovete essere più disciplinati. Ma oggi avete via libera, dite quello che volete senza farvi problemi.

Toro Ottimo giorno per il Toro, per i contatti intensi e profondi. Devi andare in profondità con un altra persona e pretendere che questa faccia altrettanto, non devi rimanere in superficie. Ottima possibilità di consegnare un progetto lavorativo ad un gruppo di persone.

Gemelli Un prudente investimento di denaro darà i suoi frutti. Avete una grande forza di volontà, sapete essere intraprendenti nelle iniziative. Abbiate fiducia nella vostra fortuna.

Cancro Voi volete fare la guerra professionale a qualcuno? Bene, in questo caso vi do ragione. Questa guerra professionale dovete farla. Anche perché “la vendetta è un piatto servito freddo”. Invece l’amore deve essere sempre servito bollente.

Leone Ci sono delle nuove sfide ma richiedono nuove soluzioni, anche nel lavoro arriva il momento di ricominciare. Il contorno cambia: la primavera non è come l’inverno, come l’estate. Dovete decidere, non dormite, e agite perché siete Leoni.

Vergine Ci sono discussioni perché avete rimandato chiarimenti. Vi prenderete tutto! Non adesso ma a breve. Attenta, oggi puoi vincere in amore: provoca qualcuno, prova ad essere eccitante.

Bilancia C’è una piccola circostanza propizia negli affari di lavoro ma non so se vi conviene farla oggi: Marte in Cancro potrebbe darvi problemi nel lavoro. Pensate però sempre al successo trionfale. L’amore vostro sembra un sogno allora lasciatelo dormire un altro po’.

Scorpione Prima della fine di Marzo avrete delle battaglie belle da affrontare, per il successo. La nuova stagione della vostra vita diverrà importante proprio per la vostra trasformazione. Anche voi avete questo amore che sogna.

Sagittario Marte è irrequieto per le collaborazioni e il matrimonio ed è insidioso per la salute. Le donne non sono contente del loro matrimonio. C’è la possibilità di nascita di nuovi amori anche per le persone mature.

Capricorno È un giorno di arcobaleno per voi: avete tutti i pianeti sulla vostra linea. Non sentite ancora quel tarlo che vi da problemi e vi fa ricordare cose che non vorreste ricordare. Avete in mano del vostro destino lavorativo, lo stesso destino che vi ha segnato un amore splendido.

Acquario Venere, Luna e Urano contro. Le persone vicine non vi danno pace (o magari è viceversa) forse è dovuto dalla forza e dal successo dal potere. Tirate fuori il vostro talento e la vostra intelligenza. Avrete la vostra grande soddisfazione.