Baronissi, progetto Erasmus: pubblicato il bando

di Rita Milione

Al via il bando Erasmus destinato a 10 neo diplomati, che vede Baronissi Comune capofila. Erasmus+ KA121 – PROCODE 4 è un progetto di mobilità internazionale che prevede l’erogazione di borse di studio, per la realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job, ciascuno della durata di sei mesi, presso aziende ed enti in paesi europei (Malta, Spagna). Questo bando è destinato ai diplomandi e ai qualificandi dell’anno 2022/2023 e ai “disoccupati” che hanno concluso, a partire da ottobre 2022 e almeno entro un mese prima della data di inizio training prevista dal bando, un corso di formazione professionale continua.

“Si tratta di un’importante opportunità di crescita, non solo professionale, per i nostri giovani – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – è la quarta annualità di un progetto dedicato agli studenti che escono dalla scuola e un’opportunità per tanti giovani che potranno subito entrare in contatto con il mondo del lavoro in aziende estere. Vogliamo così dare un messaggio importante: ci impegniamo per creare lavoro, portando i ragazzi a vivere un’esperienza formativa e professionale al di fuori dei confini nazionali”.

“L’obiettivo è di ridurre quanto più possibile i tempi tra l’uscita da percorsi formativi e l’entrata nel mondo del lavoro – fa eco l’assessore alle politiche giovanili Anna Petta – tanti giovani hanno avuto e avranno l’opportunità di crescere professionalmente in aziende straniere, di acquisire nuove competenze, di fare un’esperienza all’estero, una risposta concreta all’esigenza dei giovani”.

I tirocini riguardano i seguenti settori: informatica, elettronica ed elettrotecnica, trasporti e logistica e meccanica e meccatronica, e, a seguire, i settori: agraria, agroalimentare e agroindustria; settore commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; sociale e socio-sanitario; chimico; costruzione, ambiente e territorio; turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili; comunicazione e new media.

A ciascun partecipante sarà erogato un pocket money, come “contributo” per le spese. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro le ore 24.00 del 16 aprile 2023.