Oroscopo Branko Venerdì 28 Aprile 2023: Sagittario ottimista

Ariete Uno dei punti di forza del successo che avete è il vostro istinto nel capire i cambiamenti. Succede anche a voi sbagliare qualche volta l’obiettivo. Ci sono dei colleghi che non rientrano nel vostro carattere. Se avete fatto degli sbagli potrete correggerli tranquillamente.

Toro Ci sono attimi di agitazione per voi: soffrite molto i cambi della Luna. Nel campo professionale vincerete. La vostra donna vi aiuterà per un problema personale.

Gemelli Qualcosa è cambiato in questo 2023? Sapessi quanto cambierà ancora! Ci sono progressi nel vostro lavoro anche se non mi piace il vostro ambiente lavorativo. Bene i soldi. Il 7 maggio se siete single non sarete più soli.

Cancro Senza grandi sforzi potete cogliere buone occasioni in affari. Cercate solo di impostare le iniziative a lungo raggio. Quei problemi che vi sembrano insormontabili saranno risolti tranquillamente. Questa notte tanto amore.

Leone Complimenti per questo bel primo quarto. Voi siete preziosi per le persone che vi circondano sopratutto per i vostri famigliari. Voglio fare i complimenti alla donna Leone, sopratutto la mamma Leone.

Vergine Tutto ciò che riguarda il denaro è sostenuto da questo trigono formato da Sole Mercurio e Urano. Avete o avrete un bel capitale, ecco perché non dovete insistere troppo. Grande successo per industriali, orafi, architetti.

Bilancia Primo abbraccio appassionato, primo incontro per i single può succedere oggi o domani. Prima soddisfazione economica o morale.

Scorpione Successo per voi nel campo del lavoro. Miglioramenti dal punto di vista erotico e sessuale. Marte vi prepara per la prossima battaglia che può essere professionale.

Sagittario Ottimismo. Siete un segno definito per eccellenza definito ottimista. Potete crescere ulteriormente. Bene fortuna e amore. Notizie finanziarie buone.

Capricorno Siete annoiati dall’inizio di questa Primavera, ma sono previsti dei mutamenti per voi che non vi faranno più annoiare. Ci sono dei sicuri segnali di cambiamento, in meglio. Fatevi vedere più spensierati agli altri.

Acquario Vita di coppia decisamente positiva. Dove ci sono le condizioni e l’ambiente giusto, l’atmosfera per creare un primo amore: possono esserci nuovi amori genuini. Quindi previsti fulminanti incontri d’amore. Giorno molto febbrile oggi. Situazioni pazzesche per voi.