Oroscopo Branko venerdì 8 Marzo 2024: Cancro sensuale

Cari Vergine, nell’ultimo periodo avete speso troppe energie, ora sentite la necessità di cambiare. Non dimenticate di avere degli obiettivi (e dei limiti): forse avete bisogno di tempo per rilassarvi.

Cari Bilancia, siete molto curiosi, ma cercate di non essere ossessivi e di non distrarvi dai problemi che bisogna affrontare. Non potete sempre scappare dalle responsabilità: dovete trovare un equilibrio.

Sagittario

Cari Sagittario, va bene il piacere, ma per voi il dovere è sempre più importante e oggi – 8 marzo – non è la giornata giusta per rompere con la quotidianità. Dovreste evadere per recuperare un po’ di energia.