Pontecagnano, Primark arriva al Maximall: grande attesa

Al Centro Commerciale Maximall a Pontecagnano aprirà ufficialmente il primo negozio Primark della provincia di Salerno. Al momento non è stata resa nota la data dell’inaugurazione, ma in una nota sugli ultimi risultati conseguiti a livello nazionale dal gruppo Maximall si parla di “grande attesa per la prossima apertura di Primark.

La nota dell’azienda: “È iniziato il countdown, scopri quando apre l’unico store della provincia al Maximall di Pontecagnano”.

Primark è un’azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento e appartiene alla Associated British Foods. Opera in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda (con marchio Penneys), Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d’America, Italia e Slovenia.

Il primo negozio Primark, ancora in funzione, venne aperto da Arthur Ryan nel giugno 1969 a Dublino, in Mary Street, con il marchio Penneys. Dopo il successo riscosso in Irlanda, avvenne l’espansione nel vicino Regno Unito, dove nel 1971 venne aperto un grande negozio a Belfast, per successivamente espandersi con quattro ulteriori negozi in Inghilterra nel 1973. In Irlanda l’azienda opera con il nome originale Penneys, mentre per l’estero ha inventato un nuovo nome, Primark, poiché era già esistente la catena di grandi magazzini J. C. Penney, con marchio registrato.

L’azienda si espanse rapidamente nel Regno Unito a metà degli anni 2000. Nel 2005 ha acquistato i negozi al dettaglio Littlewoods per 409 milioni di sterline, mantenendo 40 dei 119 negozi e vendendo il resto. Nel maggio 2006 il primo negozio Primark in Europa continentale ha aperto a Madrid. Nel dicembre 2008 ha aperto nei Paesi Bassi, quindi in Portogallo, Germania e Belgio nel 2009. L’apertura del primo negozio in Austria è avvenuta il 27 settembre 2012, a Innsbruck. Sono seguiti poi le aperture in Francia nel 2013, a Marsiglia, e in Italia nel 2016. Nel 2015 è stata la volta degli Stati Uniti con il primo negozio a Downtown Crossing, Boston, nella posizione che un tempo era il flagship store di Filene’s, in seguito a New York, Filadelfia e Danbury.