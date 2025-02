Oroscopo di branko di oggi, 11 febbraio 2025: Acquario, nuove collaborazioni

Ariete La Luna piena in Leone porta nuove emozioni e opportunità. Venere favorisce le nuove conquiste, mentre Giove sostiene le nascite e i legami familiari. Tuttavia, Marte non è in posizione favorevole; si raccomanda prudenza nell’attività fisica e nell’alimentazione.

Toro Vi sentite in ottima forma. È un momento propizio per affrontare nuove sfide e consolidare le relazioni esistenti. La vostra determinazione sarà la chiave del successo in questo periodo.

Gemelli Marte in posizione favorevole vi dona dinamismo, ma potrebbe anche creare alcune tensioni. Si consiglia di mantenere la calma e affrontare le sfide con determinazione, evitando l’impulsività. La settimana si prospetta movimentata e con possibili imprevisti.

Cancro Siete in una fase di attenta riflessione e state progettando di valorizzare nuovi progetti nel lavoro. In amore, la vostra sensibilità è al massimo; sfruttate il momento per dedicarvi alle emozioni.

Leone Avete preso decisioni importanti di recente e altre sono in arrivo. Sul lavoro siete in fermento, ma attenzione a non trascurare il partner; l’amore richiede la sua parte.

Vergine La Luna vi rende attivi e lungimiranti, soprattutto nel contesto lavorativo. Siate aperti a nuove possibilità in amore e non chiudetevi in voi stessi; le novità stanno per arrivare.

Bilancia È un momento di grande attenzione sul lavoro; qualcosa di importante potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, come un aumento o sviluppi relativi a un progetto di punta. Recuperate le energie spese e dedicate tempo all’amore.

Scorpione Nelle prossime ore potrete finalmente avviare quei progetti o idee che finora avete esitato a palesare. L’amore è protagonista in questo martedì, con un cielo decisamente dalla vostra parte.

Sagittario Non è più tempo di esitare; se avete un progetto importante, è il momento di dare l’impulso decisivo. In amore ci sono alcune difficoltà da superare, ma con calma riuscirete nell’obiettivo.

Capricorno Sul lavoro c’è qualcosa da rivedere, soprattutto riguardo a piccoli ostacoli di natura economica. In amore serve più leggerezza; cercate di mettere da parte alcune discussioni avute di recente.

Acquario Da oggi potete iniziare a impostare qualcosa di interessante nel contesto lavorativo, come una collaborazione o un nuovo progetto. In amore, se c’è qualcosa di irrisolto, è bene chiarirlo prima che diventi più grave.