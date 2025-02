Oroscopo di Paolo Fox dell’11 febbraio 2025: Sagittario, imprevisti in arrivo

Ariete Dopo un gennaio complesso, si prospettano chiarimenti e risoluzioni sul lavoro. Nonostante possibili momenti di stress mentale, mantenendo la calma riuscirete a superare le difficoltà. Le nuove relazioni hanno il potenziale per essere durature e offrono entusiasmo a chi ha vissuto delusioni in passato.

Toro Questo periodo è ideale per rivalutare le vostre capacità e considerare eventuali cambiamenti nelle collaborazioni. Si aprono nuove opportunità; chi desidera una riconferma contrattuale dovrebbe attivarsi fin da subito. In amore, le relazioni sono protette e gli incontri passionali sono particolarmente favoriti.

Gemelli Marte in posizione favorevole vi dona dinamismo ma potrebbe anche creare alcune tensioni. Si consiglia di mantenere la calma e affrontare le sfide con determinazione, evitando l’impulsività. La settimana si prospetta movimentata e con possibili imprevisti; conservate lucidità nelle situazioni fuori controllo.

Cancro Saturno vi invita a riflettere sul futuro, rendendo questo momento ideale per prendervi cura di voi stessi e migliorare il vostro benessere fisico. La settimana sarà ricca di sfide ma anche di opportunità; prendete decisioni con serenità ed equilibrio. Nelle relazioni, la vostra sensibilità sarà un punto di forza.

Leone Nonostante l’energia e la determinazione che vi contraddistinguono, è fondamentale evitare di eccedere. Concentratevi sugli obiettivi e non perdete tempo in polemiche inutili. La settimana potrebbe presentare tensioni a causa dell’opposizione di Mercurio; cercate di recuperare la tranquillità e dedicate più tempo ai rapporti familiari.

Vergine La Luna favorevole vi aiuta a raggiungere un benessere che potrebbe non essere ancora evidente. Se avete concluso il 2024 in modo insoddisfacente, è il momento di riflettere sugli errori commessi e prendere le giuste contromisure. Non lasciate che l’assenza d’amore vi scoraggi; apritevi alle emozioni e non rinunciate alle gioie che una relazione può offrire.

Bilancia Le relazioni sentimentali potrebbero passare in secondo piano, con alcune storie che rischiano di affievolirsi ulteriormente o di arenarsi senza possibilità di recupero. È anche vero che in questo momento il lavoro occupa un ruolo centrale nella vostra vita, data la forte voglia di riscatto che avete e il bisogno di dimostrare il vostro valore. Questo è il momento ideale per fare scelte che potrebbero rappresentare una svolta significativa.

Scorpione La Luna favorevole vi permette di iniziare la settimana con il piede giusto e vi dona una grande forza, soprattutto in amore. A partire dal 14 febbraio, infatti, potrebbero arrivare risposte attese da tempo e opportunità di svolta anche in ambito lavorativo. Le stelle vi incoraggiano a non accettare ciò che non vi piace; se in passato vi siete privati di qualcosa, ora è il momento di lasciarsi andare e non farsi più condizionare.

Sagittario È il momento di trasformare in realtà un’idea che coltivate da tempo. Sappiate, tuttavia, che gli imprevisti non mancheranno durante la settimana; prestate attenzione ai contrattempi, soprattutto di natura burocratica. La chiave per superare le difficoltà sarà mantenere la calma e affrontare le sfide con serenità.

Capricorno Una faccenda economica importante necessita di essere risolta con un socio o con il partner; sarà essenziale affrontare le situazioni in sospeso proprio nel mese di febbraio e chiudere una volta per tutte capitoli appartenenti al passato.

Acquario La settimana si prospetta movimentata, con relazioni e situazioni che favoriscono la condivisione di progetti. Potrebbe essere il momento giusto per raccogliere i frutti del vostro impegno; se ci sono tensioni latenti o questioni irrisolte, vanno affrontate senza esitazione. La creatività sarà un punto di forza in questi giorni e vi aiuterà a trovare soluzioni innovative.