Oroscopo di branko di oggi, 17 gennaio 2025: Pesci, chiarisci le idee!

Ariete Giornata positiva. La vostra ricchezza interiore vi permette di entrare in sintonia con le persone care e i colleghi. Tuttavia, potreste affrontare qualche difficoltà con chi lavora sotto la vostra supervisione. Le collaborazioni sono fondamentali; imponetevi con simpatia e dinamismo. Evitate la fretta, soprattutto a causa dell’opposizione tra Marte e Mercurio; prudenza nei viaggi.

Toro Soddisfazioni e risultati immediati in vista, con Mercurio che favorisce anche interessi e proprietà lontane. Urano vi spinge verso nuove conoscenze, come lo studio di materie spirituali o lo yoga, beneficiando il vostro benessere fisico. È il momento ideale per dare una nuova direzione alla vostra attività. In amore, il partner desidera maggiore affetto e sentimento.

Gemelli Mercurio è dalla vostra parte, ma è consigliabile rimanere per un po’ in disparte. La Luna in contrasto con Venere può creare confusione sia in famiglia che nei vostri pensieri. Possibili disturbi allo stomaco o problemi femminili. Ascoltate Giove nel segno: è il momento di andare avanti e non guardare al passato, anche in amore. Tensioni possibili nei rapporti tra genitori e figli.

Cancro Il futuro prossimo riserva circostanze fortunate, ma finché il Sole è in Capricorno, ogni conquista dipende dalla vostra iniziativa personale, che deve essere intelligente e astuta. La Luna in Vergine è favorevole per controllare questioni scritte, ma non abbastanza forte per avviare nuove iniziative economiche, a meno che non riceviate proposte spontanee. Cautela con i macchinari; mani delicate, come l’amore…

Leone Entusiasmo e vitalità caratterizzano la giornata, favorendo il completamento di progetti lavorativi. In amore, potrebbe arrivare una sorpresa grazie a un rapporto speciale.

Vergine È importante organizzare al meglio le prossime fasi lavorative. In amore, potreste riuscire a sorprendere il partner come mai prima d’ora.

Bilancia Un venerdì speciale per dedicarsi alle passioni; avrete più tempo per il divertimento e per coltivare la passione ritrovata in amore.

Scorpione Intuito in abbondanza per portare a termine piccole ma importanti sfide lavorative. In amore, è consigliabile evitare conflitti, lo stesso vale in ambito professionale.

Sagittario Le stelle indicano un momento propizio per intraprendere nuove attività, soprattutto sul lavoro. In amore, la spontaneità deve dominare la scena.

Capricorno Giornata produttiva sul lavoro, con effetti positivi non solo in termini di soddisfazioni e profitti, ma anche per l’umore. Questo vi permetterà di godere appieno delle sfumature gratificanti in amore.

Acquario Giornata speciale per chi cerca nuovi stimoli; seguite il vostro istinto senza timore di prendere decisioni importanti. In amore, siete un fiume in piena in senso positivo; cercate di sorprendere il partner.