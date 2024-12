Oroscopo di branko di oggi, 23 dicembre 2024: Pesci empatico

La settimana inizia con una Luna agitata, che potrebbe causare un po’ di confusione. È consigliabile cercare serenità nella vita familiare, poiché potrebbe arrivare una visita a sorpresa. Marte incrementa la passione, rendendo questo periodo favorevole sia per l’amore che per la professione e le finanze.

Le influenze dalla Bilancia favoriscono le iniziative negli affari. È un buon momento per sollecitare persone autorevoli che possono offrire supporto. Saturno e Urano vi sostengono, anche se i risultati potrebbero richiedere tempo. In amore, la determinazione porterà a conquiste significative.

La giornata offre opportunità per concretizzare sogni e realizzare obiettivi. È un periodo sorprendente, ricco di svolte positive. Approfittate dell’energia disponibile per avanzare nei vostri progetti.

Il periodo è rivoluzionario: è il momento di liberarvi da ciò che vi trattiene. In amore e nella sfera passionale, aspettatevi cambiamenti significativi che vi condurranno verso una maggiore libertà e realizzazione personale.

Scorpione

L’anno si prospetta intenso, con cambiamenti significativi. Supererete ostacoli e otterrete soddisfazioni sia in ambito familiare che lavorativo. Lasciate andare paure e sospetti per abbracciare le trasformazioni in arrivo.