Oroscopo di branko di oggi, 24 gennaio 2025:

Ariete La Luna in Sagittario suggerisce di considerare un breve viaggio per allontanarsi dalle tensioni lavorative e dalle possibili critiche. Evitare reazioni impulsive è fondamentale, poiché avete bisogno di collaborazione. Riflettete su ciò a cui aspirate in questo momento, specialmente nei progetti d’amore.

Toro Oggi siete particolarmente abili nell’esprimere affetto e nel protestare giustamente sul lavoro. Si prevede un aumento dell’attività professionale e dei guadagni, con successo in speculazioni e investimenti, grazie all’influenza favorevole di Mercurio e Saturno. In ambito sentimentale, le donne potrebbero essere attratte da uomini più maturi, mentre gli uomini sono stimolati da sogni audaci.

Gemelli Dopo alcuni giorni di malessere, l’energia ritorna. Sul lavoro, è il momento di mostrare coraggio, così come in amore: esprimere apertamente i propri pensieri può prevenire fastidi.

Cancro Piccole tensioni in amore potrebbero emergere a causa di un cielo confuso; è consigliabile prendersi del tempo per ricaricare le energie. I legami importanti sono comunque protetti, e sul lavoro le collaborazioni risultano proficue.

Leone La passione domina la giornata, con una relazione che potrebbe beneficiare di una forte intensità. Sul lavoro, è necessario un maggiore impegno per rafforzare le relazioni professionali.

Vergine Attenzione a non perdere l’equilibrio a causa della frenesia. Gli impegni lavorativi potrebbero influenzare negativamente l’umore, con possibili ripercussioni anche in ambito amoroso.

Bilancia La Luna non protegge dalle tensioni amorose; nonostante una maggiore passionalità, potrebbero sorgere conflitti. Sul lavoro, agite con logica e pianificazione.

Scorpione La creatività è al massimo sul lavoro, favorendo la concretizzazione di nuovi progetti. In amore, le amicizie sono al top e le relazioni dell’ultimo momento potrebbero regalare sorprese non da poco.

Sagittario Ottimismo sul lavoro; opportunità a fiumi per questo venerdì con la possibilità di avere un ventaglio di scelta non da poco. In amore, per chi ha iniziato da poco una relazione, arrivano emozioni importanti.

Capricorno Giornate pesanti sul lavoro e anche questo venerdì non si smentisce; le energie potrebbero calare a picco e occhio alle ripercussioni in amore e nei rapporti affettivi.

Acquario La Luna di oggi supporta gli impegni di lavoro; gli obiettivi che avete pianificato iniziano ad avere un’immagine concreta e non sono da escludere gratifiche già dalle prossime ore. Per i single, corpose novità in amore; non disdegnate nuove conoscenze.