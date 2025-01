Oroscopo di branko di oggi, 29 gennaio 2025: Leone, discussioni in famiglia

Ariete La configurazione astrale migliora, favorendo le relazioni sociali. Potrebbe presentarsi una nuova proposta di lavoro o un avanzamento di carriera. Un viaggio non rimandato porterà benefici. La Luna nuova in Acquario segna l’inizio di nuove opportunità, anche in amore, in vista dell’arrivo di Venere nel vostro segno la prossima settimana. Saturno consiglia azioni lente e misurate.

Toro Sebbene sia difficile farvi cambiare idea, la Luna nuova vi spinge a vedere voi stessi e gli altri da una prospettiva diversa, approfondendo i vostri pensieri e sentimenti. Il vostro cuore batte con passione intensa.

Gemelli I rapporti con superiori e autorità possono essere complessi. Oggi e domani, sotto la protezione della Luna nuova, prendetevi la libertà necessaria e affrontate con intelligenza chi lo merita. Inizia l’anno del Serpente, simbolo di cambiamento: molte persone cambieranno “pelle” quest’anno.

Cancro Se siete single, avete molte possibilità di iniziare una storia d’amore appassionata; sessualmente siete al top dello zodiaco! Tutti i pianeti sono favorevoli oggi, con la Luna nuova che nasce nel settore dei cambiamenti. Marte nel vostro segno preannuncia un “mezzogiorno di fuoco”.

Leone La Luna nuova può portare situazioni confuse e discussioni, anche in famiglia. Attenzione a possibili inganni sul lavoro. Giove stimola l’ambizione e il desiderio di costruire qualcosa di importante, anche in amore. Prestate attenzione a gambe, pressione, alimentazione e farmaci.

Vergine La Luna nuova in Acquario favorisce iniziative professionali e commerciali, colloqui d’affari e decisioni indovinate. Collaboratori e soci conosciuti di recente si rivelano particolarmente efficaci. Oggi è un giorno significativo dell’inverno.

Bilancia Una splendida Luna nuova nel settore della fortuna vi aiuta a esprimere la vostra creatività in modo quasi profetico. È in atto un cambiamento radicale iniziato lo scorso ottobre, che comporta scelte improvvise. In amore, resterete eterni studenti, ma questo è parte del vostro fascino.

Scorpione Le questioni familiari si intrecciano con situazioni professionali complesse, ma queste avversità possono funzionare come stimolo. L’amore vince sempre: Venere in aspetto favorevole con Marte vi invita a lasciarvi sedurre.

Sagittario La Luna nuova in Acquario occupa la posizione più efficace per lavoro e carriera. In due giorni potreste risolvere un vecchio problema e avviare nuove iniziative per il futuro. Non trascurate la vita sentimentale e la famiglia. Se siete single, riconoscete l’importanza di un nuovo incontro.

Capricorno Sotto la grande Luna nuova in Acquario, il vostro fascino, bravura e intelligenza risplendono, gestendo abilmente giochi di potere nel lavoro. Complimenti vivissimi da Branko.

Acquario Alle 12:37, la Luna nuova nel vostro segno segna l’inizio del nuovo anno personale, con il supporto di Mercurio e Giove. La vostra Luna coincide con l’inizio dell’anno del Serpente, simbolo di mistero, saggezza ed eleganza, caratteristiche che potreste riconoscere in voi stessi.