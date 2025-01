Oroscopo di branko di oggi, 31 gennaio 2025: Toro, fortuna in amore

Ariete Oggi potreste sentirvi particolarmente sensibili, assorbendo gli umori altrui e diventando vulnerabili, un atteggiamento poco adatto per trattare affari. Marte vi spinge verso l’amore, rifiutando di sottomettersi a qualsiasi padrone se non quello scelto personalmente.

Toro La Luna in Pesci e Venere vicina creano circostanze favorevoli per nuovi incontri, sia professionali che sentimentali. Approfondite ogni nuova conoscenza; le stelle sono generose in amore, offrendo opportunità fortunate.

Gemelli Una visita dall’estetista potrebbe giovarvi oggi. La Luna in Pesci favorisce la cura della pelle e il taglio dei capelli. Nonostante possibili sentimenti di malinconia, concedetevi momenti di relax se avvertite una mancanza di motivazione.

Cancro La Luna in Pesci, congiunta a Saturno, vi incoraggia a intraprendere nuove strade nella professione, preferibilmente mai percorse prima, stimolando una meravigliosa eccitazione. Anche in amore, potreste fare incontri significativi.

Leone In famiglia potrebbero sorgere conflitti riguardanti proprietà condivise. È importante usare diplomazia, soprattutto con i figli adulti. La Luna in Pesci, congiunta a Venere, riaccende la passione. Tuttavia, siate cauti nell’ambiente professionale, evitando polemiche.

Vergine La doppia Luna in Pesci indica due possibilità nel lavoro e negli affari, specialmente nelle associazioni finanziarie. Il buon senso vi aiuterà a scegliere quella giusta. Si consiglia di rimandare decisioni e firme di contratti alla prossima settimana.

Bilancia Mercurio influisce positivamente sulle vostre finanze, portando buone notizie legali o amministrative. Tuttavia, le sfide professionali persistono; potrebbe essere il momento di considerare un cambiamento. Nel frattempo, lasciate che Venere vi guidi verso l’amore.

Scorpione Il Sole in Acquario potrebbe causare disturbi, specialmente in ambito lavorativo. Intervenite subito se qualcosa non vi convince. La Luna in Pesci, in aspetto con Saturno, Nettuno e Venere, forma un triangolo fortunato, favorendo l’amore e la fortuna.

Sagittario Se avete seguito i consigli medici, oggi sarà più facile affrontare la Luna in Pesci, che potrebbe portare criticità in famiglia e vulnerabilità sul lavoro. Siate cauti con nuovi amori, poiché Venere è ancora negativa.

Capricorno Nonostante possibili nervosismi in amore dovuti a Venere ostile, la Luna in Pesci porta romanticismo e generosità, anche in ambito finanziario. Siete in grado di realizzare idee originali e audaci, nonostante la tensione nell’ambiente sociale e lavorativo.

Acquario I favori della Luna nuova continuano. Spezzate le catene che vi legano al passato; Giove e Urano vi spingono verso nuove idee e possibilità di carriera, anche all’estero. Troverete persone disposte ad aiutarvi e a credere in voi.