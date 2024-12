Oroscopo di branko di oggi, 4 dicembre 2024: Vergine, decisioni importanti

La situazione astrale è dinamica e stimolante. Siete pieni di entusiasmo e idee innovative. Nonostante una Luna conflittuale, il successo professionale è assicurato. È il momento ideale per programmare un viaggio con il partner, che potrebbe sentirsi trascurato

Giornata quasi perfetta, con opportunità nei negoziati e nei contratti. La congiunzione Luna-Venere favorisce le relazioni. Tuttavia, Marte potrebbe causare tensioni in famiglia. Attenzione alle spese eccessive.

Alcune conquiste passate richiedono ora maggiore impegno. In amore, dedicate più attenzione al partner. La quadratura Sole-Saturno suggerisce di evitare viaggi faticosi e di concedersi del relax.

La Luna contraria potrebbe rendervi permalosi. Tuttavia, gli influssi sono positivi per lavoro e finanze. Possibili tensioni in famiglia, ma gli amici vi sosterranno. Marte stimola la passione.

Leone

Tranquillità e serenità in amore dopo un periodo non proprio positivo. Sul lavoro, serve ancora qualche sforzo per vedere i risultati attesi.