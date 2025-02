Oroscopo di branko di oggi, 4 febbraio 2025: Vergine, per gli innamorati il grande passo

Ariete Venere entra trionfalmente nel vostro segno, portando fortuna e amore fino alla fine di marzo. Nonostante qualche disturbo da Marte in Cancro, aspettatevi eventi favolosi. In ambito finanziario, siate prudenti.

Toro La Luna crescente nel vostro segno favorisce novità nel lavoro e nelle finanze. È il momento ideale per rivedere progetti e apportare cambiamenti, proprio come si fa con le piante che necessitano di essere trapiantate in un vaso più grande per crescere meglio.

Gemelli Venere in Ariete crea un aspetto incantevole, che sarà particolarmente fortunato quando entrerà in contatto diretto con Giove e la Luna nel vostro segno, a partire da giovedì. Nonostante qualche ostacolo, la vostra intelligenza e determinazione vi aiuteranno a superare tutto. Se sospettate un inganno, indagate.

Cancro Una generosa Luna favorisce questioni professionali e finanziarie, attenuando l’impatto di Venere in Ariete. La tensione tra Venere e Marte potrebbe intensificare le relazioni amorose. Approfittate del sostegno dei pianeti in Pesci per ottenere guadagni negli affari.

Leone La Luna in Toro, che domani diventerà primo quarto, vi offre l’opportunità di cambiare direzione nel lavoro e nei rapporti sociali. Siete assistiti dalla fortuna in ogni ambito. Venere inizia un lungo transito in Ariete, mentre Marte e Giove favoriscono le relazioni amorose.

Vergine Concentratevi sulle questioni pratiche; la Luna vi sostiene anche negli affari domestici. Venere esce dall’opposizione ed entra in Ariete, segno con cui avete un forte legame intellettuale e passionale. Se siete già innamorati, potrebbe essere il momento di fare il grande passo.

Bilancia Venere, la vostra stella, inizia un transito di opposizione dall’Ariete, suggerendo possibili cambiamenti nelle collaborazioni. È importante comunicare chiaramente e apportare le modifiche necessarie. In amore, navigate su note nuove e in evoluzione.

Scorpione Con Venere in Ariete e la Luna in Toro, segno che governa il matrimonio, si prospettano amori improvvisi e intensi. Nel matrimonio, evitate comportamenti che potrebbero sembrare una richiesta di perdono; avete fatto ciò che vi è stato chiesto.

Sagittario Venere in Ariete è il massimo che possiate desiderare per voi stessi e per le persone che amate. Potete contare sulla casella dell’amore piena di posta. Varie sono le strade che conducono alla conquista di un orso oppure di una gazzella che fugge, voi sceglierete la più spericolata. Non sapete amare con tranquillità, ma chi vi ama con voi si sente sempre a Parigi. Nuove amicizie d’oro. Successo professionale, affari.

Capricorno Con l’ingresso di Venere in Ariete, subito in contrasto con Marte, inizia una nuova geometria astrale. Un tempo eravate più prudenti nel parlare, adesso assomigliate qualche volta al Cancro – buttate fuori tutto quello che vi viene in mente. Non che sia sbagliato, ma con quella Venere spiona è meglio non dire tutto. Però ci sono anche le buone Lune che arrivano al momento giusto, come questa meravigliosa Luna in Toro: fortuna nonostante.

Acquario Cari figli, cari genitori, quando Luna transita in Toro, inevitabile un richiamo sulla famiglia. Quella d’origine e la famiglia del coniuge. Oppure la famiglia che si sta formando in questo meraviglioso 2025. Siete soli? Lo sarete ancora per poco. Due sull’altalena, Venere in Ariete Marte in Cancro. I due amanti si sfidano e divertono come due adolescenti, portano la primavera nel vostro cuore. Sotto il profilo del guadagno Giove procura un nuovo sostegno.