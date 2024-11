Oroscopo di branko di oggi, lunedì 11 novembre 2024: Gemelli, guadagni in arrivo

Ariete Venere entra in Capricorno, richiedendo maggiore diplomazia e disciplina. Questo transito favorisce il progresso lavorativo e sociale. In amore, possibili incontri nell’ambiente professionale. Attenzione alla salute, in particolare alle articolazioni.

Toro Venere in Capricorno porta influenze positive, specialmente in ambito amoroso, con possibilità di incontri durante viaggi o con persone straniere. Le coppie sposate dovrebbero gestire con calma eventuali provocazioni di Marte.

Gemelli Venere in Capricorno diventa favorevole, preludendo a un futuro trigono con Giove. Possibili guadagni in arrivo. La Luna in Pesci potrebbe causare irritazioni; meglio evitare nuove associazioni oggi. Il matrimonio guadagna punti di favore.

Cancro Marte aumenta la passione, mentre Venere in Capricorno può sembrare fredda. Tuttavia, questo transito stimola il lavoro e gli affari. Venere nel settore del matrimonio indica un’unione legale felice, ma potrebbe interferire nelle storie clandestine.

Leone Venere in Capricorno favorisce la carriera e le iniziative d’affari. Possibili nuove storie d’amore negli ambienti lavorativi o sociali. È importante essere semplici e ascoltare gli altri, senza cercare sempre di essere al centro dell’attenzione.

Vergine La Luna in Pesci potrebbe causare confusione; meglio prendersi una pausa nelle iniziative che richiedono supporto altrui. Venere prende possesso del punto più alto del vostro cielo, favorendo passioni intense.

Bilancia La Luna in Pesci stimola la fantasia in amore. Tuttavia, Venere in Capricorno potrebbe ridurre il romanticismo. Nel lavoro, continuate a essere pionieri e inventori. Benefici dagli affetti familiari, ma con le donne non sarà sempre facile.

Scorpione Venere in Capricorno favorisce le relazioni e le collaborazioni. Possibili incontri significativi in ambito professionale. Attenzione alla salute, in particolare alle articolazioni.

Sagittario Venere in Capricorno porta stabilità nelle finanze e nelle relazioni. Possibili opportunità di crescita professionale. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni.

Capricorno Venere nel vostro segno amplifica il fascino personale, favorendo sia l’amore che il lavoro. Possibili nuove opportunità professionali e incontri significativi. Attenzione alla salute, in particolare alle articolazioni.

Acquario Venere in Capricorno invita alla riflessione sulle relazioni e sulle finanze. Possibili opportunità di crescita professionale. In amore, il dialogo sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni.