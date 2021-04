Oroscopo di oggi Paolo Fox: 19 Aprile 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini di questo lunedì 19 Aprile 2021.

Paolo Fox ogni giorno attira a se migliaia di curiosi che vogliono sapere come sarà la loro giornata in base al proprio oroscopo. Noto in TV per la lunga partecipazione ai programmi televisivi I Fatti Vostri e Mattino in famiglia sulla Rai. Paolo Fox è considerato uno dei migliori astrologi nel panorama italiano. Collabora anche con Radio Latte e Miele dove tiene una rubrica sull’oroscopo del giorno.

Ora andiamo subito all’oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 19 Aprile 2021: Ariete

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questa giornata di lunedì è ancora un po’ faticosa ma qui si segnala un grande recupero. Questa seconda parte di Aprile può essere di grande rivincita secondo l’astrologo. Nel corso degli ultimi due anni nulla vi è stato regalato quindi ci troviamo di fronte ad una sorta di reazione che state portando avanti in maniera piuttosto coraggiosa. Sta lottando per cercare di debellare tutte le problematiche degli ultimi tempi. C’è un po’ di stanchezza al mattino ma un buon recupero nel pomeriggio: in generale in questa settimana avrete meno acciacchi e sarete più forti.

Oroscopo di oggi Paolo Fox del 19 Aprile 2021: Toro

Oroscopo di domani per i nati sotto il segno del Toro.

Quando sentite che c’è qualcosa da dire non riuscite proprio a tacere. In questo lunedì abbiamo una buona situazione astrologica perché nonostante l’avversità determinata da Giove e Saturno contrari, voi sapete sempre cosa fare, dove andare e avete grane fiducia nei confronti del futuro e questo è importante. Potreste ricevere una soddisfazione o una piccola conferma entro fine mese.