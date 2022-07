Oroscopo di Paolo Fox Domenica 10 Luglio 2022: Acquario stanco

Domani avrete Luna amica. Dal pomeriggio in po avrete dialoghi più distesi con gli altri. Ritroverete la voglia di comunicare e mettervi in gioco. Resteranno solo alcune incertezze che vi trascinate dallo scorso anno riguardo le finanze e i progetti. Guai a non avere sfide per voi!

Domani potrete lasciarvi alle spalle le tensioni degli ultimi due giorni. Queste stelle vi aiuteranno ad avere una prospettiva più ampia del futuro. Certo, quel Marte tende a provocare il vostro orgoglio. In questi giorni molti di voi tendono a provocare il vostro orgoglio. Tipico di voi è pretendere che una cosa si faccia come volete voi, senza ascoltare l’opinione dell’altro.

Domani pomeriggio il vostro morale potrebbe colare a picco, per un problema personale, per una faccenda da sistemare o solo perché avrete accanto persone negative. Giove e Venere favorevoli vi portano cose positive. Ignorate i pensieri negativi e, soprattutto, circondatevi solo di persone positive!

Domani, dal pomeriggio in poi, ritroverete più vitalità e serenità. Il vostro fine settimana non è cominciato bene ma fortunatamente finirà nel migliore dei modi. Da giorni avete dovuto affrontare ostilità, nemici, oppositori. Voi date il meglio di voi quando avete concorrenti, rivali, nuove sfide e competizioni da vincere.

Domani continuate a portare avanti i vostri progetti in vista di un autunno che vi potrebbe riservare qualche bella sorpresa. Con Mercurio amico non dovrebbero manca le buone idee. Cambiamenti nel lavoro, cambiano i collaboratori, qualcuno forse ricomincerà da capo. Le storie d’amore che partiranno ora avranno un bel decollo a fine mese.

Sagittario

Domani sarà una domenica in crescendo che si concluderà in maniera molto intrigante. Ottimo momento per riavvicinarvi a qualcuno ma non lasciate il certo per l’incerto. Con Giove amico potrete aspettarvi un bel successo personale. Stelle importanti per i molti Sagittario che sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita professionale.