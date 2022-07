Calciomercato Milan, Ziyech lascia l’agenzia Nakhli Mondial. L’Italia più vicina?

Un messaggio social per un annuncio a sorpresa: ha colto alla sprovvista, e non poco, i tanti addetti ai lavori il post apparso nella serata di ieri sul profilo Instagram di Hakim Ziyech. L’esterno marocchino di proprietà del Chelsea ha deciso, infatti, di abbandonare l’agenzia sportiva Nakhli Mondial: una decisione che potrebbe incidere sul calciomercato del Milan, squadra al momento più vicina all’acquisto del giocatore.

“Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale – spiega Ziyech – Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano condotte da me. Quindi, da qui in poi, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale. Chi ha interessi professionali dovrebbe rivolgersi alle informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno”.

Al momento in fase di stallo, le contrattazioni per l’approdo in rossonero dell’ex Ajax si stanno dilungando anche a causa delle alte richieste d’ingaggio espresse dall’entourage del giocatore. Sono in molti ora a chiedersi se questa mossa compiuta da Ziyech possa accelerare, o meno, le trattative tra le due parti in causa.

L’accordo con il Chelsea, invece, sembra solo una questione di tempo: Maldini e Massara, infatti, confidano nella volontà del club londinese di cedere un proprio giocatore scontento per piazzare un importantissimo colpo di calciomercato.